Le muore il padre al pronto soccorso, appello social: "Cerco sconosciuta che mi ha aiutato in quel doloroso momento"

Attualità

Rimini

| 07:53 - 11 Aprile 2021

Il cuore regalato al centro di questa bella storia.



Un appello social, per riallacciare i contatti con una persona speciale che le è stata vicina, in un momento di grande sofferenza. Una ragazza di Rimini, Monica, ha pubblicato un post sulla pagina "Sei di Rimini se...", confidando nel passaparola e nelle condivisioni social per poter ritrovare una ragazza dal suo stesso nome, incontrata casualmente lo scorso 29 marzo, alle 20 circa, al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. L'autrice del post era lì con la madre, il padre ricoverato e successivamente deceduto: "Lei si trovava al pronto soccorso con suo papà, è stata molto gentile e ci ha mostrato un affetto unico, in un momento tragico per noi", racconta nel post. Alle 9 della mattina del 30 marzo, "come un angelo era lì, sempre seduta nello stesso posto, mi ha regalato questo cuore che porto sempre con me". L'autrice del post esprime il desiderio di poterla incontrare nuovamente: "vi sarei grata se potreste aiutarmi, si chiama come me, Monica, lavora in un negozio a San Marino, di cui non ricordo il nome. Chissà....mi piacerebbe davvero ritrovarla, grazie a chi mi può aiutare": Ci facciamo anche noi portavoce del suo appello, in un momento in cui c'è forte bisogno di raccontare belle storie, e fiduciosi che le due ragazze possano riunirsi, grazie a quel filo "invisibile" rappresentato dal destino.