San Giovanni: canone gratis per bar, ristoranti e attività dell'artigianato alimentare

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:31 - 10 Aprile 2021



L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha stabilito l’esenzione completa della Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) per pubblici esercizi, quali ristoranti e bar, nonché attività legate all' artigianato alimentare, fino al 31 dicembre 2021. "Questa misura, già proposta nell’estate 2020 con significativi risultati, è volta a garantire agli esercizi sia una semplificazione delle procedure che una maggiore estensione per quanto all'occupazione di suolo pubblico senza doverne il relativo costo"; spiega l'amministrazione comunale in una nota, annunciando anche ulteriori misure, con la convinzione che "approfittando della bella stagione si potrà recuperare un po’ della socialità cui abbiamo dovuto rinunciare nei mesi invernali" ed evienziando che San Giovanni in Marignano abbia "spazi e scorci che in questo modo potranno anche essere scoperti da turisti e visitatori".