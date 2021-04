Rimini Calcio con il fanalino di coda Corticella, Mastronicola: "Lucidità, freddezza e cuore"

Sport

Rimini

| 12:16 - 10 Aprile 2021

Alessandro Mastronicola (foto Venturini).



Il Rimini è di scena domenica Corticella, sul campo del fanalino di coda che nel recupero ha battuto in rimonta il Mezzolara 4-2. I biancorossi sono invece reduci dal ko interno contro la Sammaurese (0-2) arrivato al termine di una prestazione assai incolore. Mancheranno ancora Gomis, Santarini e Ceccarelli e lo squalificato Nigretti. “In settimana io e i ragazzi ci siamo confrontati sui momenti del match e ho ascoltato la voce dei miei giocatori: ognuno di noi sa quello che non ha funzionato. C'era delusione. Però abbiamo smaltito il colpo e del resto non possiamo piangerci sempre addosso. La squadra deve essere viva” dice il tecnico Alessandro Mastronicola.



Domenica, per la cronaca, si tornerà sul campo su cui l Rimini conquistò l'aritemetica certezza della promozione in serie D, successo per 1-0 con rete di Bacchiocchi. Il Corticella invece ha vinto il suo recupero di mercoledì. “E' l'ultima della classe, ma crede ancora nei playout. Dovremo essere lucidi e freddi ma anche di giocare con grande cuore. Guai sottovalutare la squadra di Benuzzi: se andiamo lì con la puzza sotto il naso rischiamo di tornare a casa con in mano un pugno di mosche”.



Mercoledì sugli spalti a seguire il derby c’era Andrea Maniero, che potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Rimini. “Ci conosciamo perché quando lui era a San Marino io giocavo a Rimini. Ci siamo solo salutati, abbiamo fatto una riflessione sulla partita appena finita, ma niente di più”.