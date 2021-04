Da lunedì riaprono i ristoranti a San Marino, aperti anche a cena

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:11 - 10 Aprile 2021

Bar e ristoranti a perti sul Titano da lunedì.

Da lunedì, a San Marino i ristoranti saranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà abolito il coprifuoco, passando prima alle 22, poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente. Il nuovo decreto del Governo rimarrà in vigore fino al primo maggio e introduce anche una serie di misure graduali per allentare le restrizioni alla mobilità interna e alle attività commerciali.

Da lunedì i centri commerciali potranno rimanere aperti anche nel weekend. Con lo stop al coprifuoco, il 26 aprile, riaprono cinema e teatri.



San Marino sta correndo sui vaccini forte dell'ultima fornitura ricevuta di Sputnik da 37mila dosi e lunedì potranno prenotarsi tutti i maggiorenni senza differenziazione di fasce di età.

Nonostante la massiccia immunizzazione, che l'Iss prevede completa entro maggio con il 70% della popolazione vaccinata, dai banchi dell'opposizione parlamentare sono molti a ritenere che le aperture siano premature e dettate solo dalla volontà del Governo di zittire le vici sul "brindisi-gate" di via Giacomini, dove il primo aprile scorso otto Consiglieri di maggioranza, il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, hanno brindato ai nuovi Capi di Stato nel retro di una macelleria dove in serata era dovuta intervenire la Gendarmeria. Un'iniziativa bollata come "inopportuna" dal Governo visto anche i sacrifici chiesti a tutti i cittadini.