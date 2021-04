A San Giovanni si corre la 20° edizione della manifestazione ciclistica ‘Colli Marignanesi’

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:05 - 10 Aprile 2021

Colli Marignanesi.

San Giovanni è pronta ad accogliere la 20° edizione della tradizionale manifestazione ciclistica “Colli Marignanesi” nel pieno rispetto della normativa COVID-19. Domenica 11 Aprile ripartono gli Juniores in Romagna con oltre 250 atleti iscritti.

Come da protocolli vigenti non e' ammessa la partecipazione di pubblico.

E' prevista la possibilità di seguire in diretta l'evento sulla pagina https://www.facebook.com/gpcollimarignanesiciclismo a partire dalle ore 13.45.

Il percorso del G.P. Colli Marignanesi vede cinque giri del classico circuito vallonato con i passaggi sotto il traguardo di San Giovanni in Marignano per un totale di 96 Km.

L’ultimo giro di 23,7 km è il “must” della corsa: quando gli atleti dovranno affrontare lo strappo di Isola di Brescia, lungo circa 700 mt ma con pendenze che sfiorano il 15%, strappo breve ma molto impegnativo, a dieci chilometri dal termine che poi si immette nel circuito classico andando a transitare a Santa Maria del Monte, verso l’arrivo in centro a San Giovanni In Marignano!

Il sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli afferma: “Non vediamo l’ora di una nuova normalità e poter svolgere questa gara è sicuramente di buon auspicio! Dispiace non aver visto i ragazzi in azione nella passata stagione, ma non c’erano ancora le condizioni per renderlo possibile. Quest’anno la corsa nonostante tutte le restrizioni tornerà a calcare le nostre strade e per noi sarà una vetrina molto importante, vista la presenza del gran numero di atleti e addetti ai lavori, della quale andiamo orgogliosi. Voglio fare un plauso agli organizzatori del Velo Club Cattolica per aver messo in campo tutta la loro passione e professionalità nell’allestire al meglio la manifestazione: a loro e a tutti gli atleti in “bocca al lupo” per il 20° G.P. Colli Marignanesi!”.

Il presidente del Velo Club Cattolica Massimo Cecchini: “Questa manifestazione rappresenta da sempre un momento importante per l’inizio di stagione degli atleti Juniores. Quest’anno dopo tanti mesi di fermo lo sarà ancora di più. Sono 250 gli iscritti, 200 in partenza e sarà uno spettacolo vedere tutti questi ragazzi competere per entrare a far parte dell’albo d’oro della corsa. Lo sforzo organizzativo sarà importante, nel rispetto della normativa anticovid, ma ci auguriamo che la corsa che apre la stagione giovanile in Romagna, possa essere d’impulso per tutta la ripartenza. Voglio ringraziare i nostri sostenitori che ci hanno confermato il loro appoggio: i nostri main sponsors S & A Security & Automation, Franca & Staccoli, Pizzagalli Infissi e GF Squali Trek, e tutte le attività del circondario che hanno dato il loro contributo”.