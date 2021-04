San Marino, sputnik a pagamento per influencer italiano: scoppia la polemica

Attualità

09:58 - 10 Aprile 2021

Vaccino Sputnik.

Vaccini Sputnik a San Marino a pagamento anche per gli italiani: da giorni circola la notizia che ci sia la possibilità di potersi vaccinare sul Titano pagando la dose e l’inoculazione. A far chiarezza sulla questione è l’ISS che conferma che tutte le dosi di vaccino sono tracciate e che anche le dosi ancora stoccate sono state ricontate e ricontrollate e che non risultano somministrazioni a persone senza codice ISS e neppure fiale mancanti. Inoltre lo Sputnik viene iniettato solo ai cittadini iscritti all’assistenza sanitaria sammarinese.



Come era prevedibile la notizia fake si è subito sparsa e i centralini dell’ISS sono stati sommersi dalle richieste.



A scatenare il putiferio è stato un influencer riccionese che, in una storia su Instagram, racconta ai suoi followers che sta andando a San Marino a vaccinarsi e che, pagando, può scegliere quale fare. In una successiva storia dice di essersi vaccinato con lo Sputnik e rispondendo a chi chiedeva spiegazioni, ha raccontato di essere stato “privilegiato”, non tutti possono farlo, gli è stato possibile grazie alle sue conoscenze. Infine spiega di non sentirsi in colpa per aver tolto la dose a qualcun altro, “semplicemente ci sono più dosi”, giustifica. L’ISS a questo punto non esclude eventuali azioni legali.