Rimini, corto circuito all'insegna di un hotel, scoppia un incendio

| 09:29 - 10 Aprile 2021

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti con un mezzo e cinque unità alle ore 3:30 circa per un incendio divampato in un hotel a Rimini in zona Lagomaggio. L’incendio ha avuto origine dal corto circuito di un' insegna luminosa esterna e si è propagato ai materiali combustibili posti in prossimità. L'intervento dei Vigili del fuoco, oltre ad estinguere i materiali coinvolti, ha impedito che l'incendio si propagasse all’interno dell'hotel. Sul posto anche la Polizia di Stato che nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio, aveva notato il principio d’incendio e aveva dato così l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta., l’hotel in questo periodo era chiuso.