Cronaca

Coriano

| 21:54 - 09 Aprile 2021

Intervento dei Vigili del fuoco di Rimini a Coriano per l'incendio di un ricovero attrezzi nella zona di Pian della Pieve. Spente le fiamme, che avevano coinvolto attrezzi e un trattore, è in corso la messa in sicurezza dell'area.