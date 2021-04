Non si fermano all'alt: inseguimento a 200 all'ora tra via della Fiera e la Consolare Rimini San Marino

Cronaca

Rimini

| 17:31 - 09 Aprile 2021

L'auto fermata dai Carabinieri.



A 200 all'ora sulle strade di Rimini, per motivi ancora ignoti: due giovani a bordo di un'Alfa Romeo Quadrifoglio sono stati protagonisti questa mattina (venerdì 9 aprile) di un inseguimento da parte dei Carabinieri di Rimini. L'allarme è scattato in tarda mattinata tra via della Fiera e la Consolare Rimini - San Marino. Intercettato dai Carabinieri, il bolide sportivo ha proseguito a tutta velocità, con il conducente che ha ignorato l'alt della pattuglia. Inizialmente i due giovani erano riusciti a far perdere le proprie tracce, ma sono stati rintracciati e fermati in via Circonvallazione Meridionale. Sono stati identificati e portati in Caserma. In arrivo comunque una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, nonché un salato verbale per le violazioni al codice della strada.