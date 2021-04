Covid: focolaio alla casa del Clero di Rimini, cinque positivi

Attualità

Rimini

| 17:01 - 09 Aprile 2021

Foto di repertorio.



C'è un focolaio Covid-19 alla Casa del Clero di Rimini. Lo comunica in una nota la Diocesi di Rimini.

Dal tampone effettuato ieri (giovedì 8 aprile) è emersa la positività di quattro sacerdoti, oltre ad una assistente della struttura, dipendente della cooperativa che garantisce l’assistenza agli ospiti. I sacerdoti positivi sono don Vittorio Maresi, don Piergiorgio Terenzi, don Natale Imola e don Pietro Ceccarini, tutti asintomatici o pauci-sintomatici. A preoccupare sono le condizioni di Marisa, sorella di don Luigi Ricci, da mesi ospite della struttura, ricoverata in sub intensiva all'ospedale di Rimini, positiiva e con sintomi di carenza respiratoria.



La situazione comporta una stretta quarantena anche per tutti gli altri ospiti della Casa, 17 i residenti, che non possono avere contatti con altre persone. Il personale utilizza tutti gli ausili sanitari e le precauzioni necessarie per svolgere adeguatamente il proprio servizio. “Sentiamoci vicini con la preghiera perché il Signore dia consolazione e serenità a tutti” , dice il vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri.



Anche alcuni sacerdoti che abitualmente vengono alla Casa del Clero a pranzo o per brevi convalescenze, in questo periodo non potranno accedere alla struttura.