Coronavirus Rimini: 157 nuovi casi, calano ricoveri in terapia intensiva. Quattro decessi

Attualità

Rimini

| 16:40 - 09 Aprile 2021

Bollettino Covid 9 aprile 2021.



A Rimini comunicati 157 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 10,6% dei contagi regionali, di cui 87 sintomatici (55,4%) e 70 asintomatici (44,6%). Cala a 28 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, quattro i decessi comunicati: quattro donne di 81, 89, 95 e 100 anni. Nei giorni dal 5 al 9 aprile, comunicati 509 nuovi casi di contagio, media 102 contagi al giorno. Si conferma quindi il trend in calo riscontrato nelle ultime settimane.



In regione 1488 nuovi casi su un totale di 26.970 tamponi (tasso di positività in salita al 5,5%), 36 decessi e 2086 guarigioni. Calano dunque ancora i casi attivi, che ora sono 68.218 (-634). Continuano a calare i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 343 (-9 rispetto a ieri), 2.917 quelli negli altri reparti Covid (-134), rispettivamente lo 0,5% e il 4,3% dei casi attivi. Il 95,2% dei casi attivi è in isolamento domiciliare.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 22.124 a Piacenza (+37 rispetto a ieri, di cui 31 sintomatici), 24.314 a Parma (+101, di cui 64 sintomatici), 41.843 a Reggio Emilia (+202, di cui 115 sintomatici), 59.505 a Modena (+297, di cui 164 sintomatici), 74.967 a Bologna (+203, di cui 157 sintomatici), 11.868 casi a Imola (+35, di cui 15 sintomatici), 21.307 a Ferrara (+154, di cui 53 sintomatici), 27.343 a Ravenna (+125, di cui 77 sintomatici), 14.582 a Forlì (+98, di cui 76 sintomatici), 17.396 a Cesena (+79, di cui 64 sintomatici) e 33.056 a Rimini (+157, di cui 87 sintomatici).