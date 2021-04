Covid: oltre 7000 vaccinazioni in 24 ore in Romagna Da lunedì 12 aprile sarà possibile prenotare la vaccinazione per le persone tra i 70 e i 74 anni

Attualità Rimini | 16:34 - 09 Aprile 2021 Anziana vaccinata all'hub di Rimini Fiera.

Nella sola giornata di ieri (giovedì 8 aprile) sono state 7.053 le dosi di vaccino somministrate nel territorio dell'Ausl Romagna. "Una cifra record resa possibile anche grazie alle aperture serali programmate nei quattro Centri vaccinali provinciali (Ravenna-Pala de Andrè e Rimini, Cesena e Forlì nella Fiera) che hanno coinvolto le categorie sanitarie, iscritte agli Ordini professionali già presenti nelle liste, e alle sedute straordinarie ad accesso libero dedicate al personale dipendente dell’Ausl", rileva l'Ausl Romagna.



Nel riminese le dosi somministrate sono state 1.829 cosi suddivise: 1.079 Fiera di Rimini; 233 sede vaccinale Cattolica; 156 sede vaccinale Morciano; 150 sede vaccinale S.Arcangelo; 145 sede vaccinale Riccione; 33 a domicilio; 33 Cra.



La campagna vaccinale dunque prosegue senza soste. L’Ausl Romagna sta già provvedendo a riorganizzare l’attività vaccinale in relazioni alle attuali disponibilità di vaccini e alle nuove disposizioni circa l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. A ieri, giovedì 8 aprile, le dosi somministrate in Romagna agli over 80 erano 97.868 cosi suddivise: Cesena 17.190, Forlì 16.924, Ravenna 38.534, Rimini 25.220. Ammontano invece a 3.434 le dosi di vaccino somministrate a ieri alle Forze di Polizia e Forze dell’Ordine: 487 a Cesena, 746 a Forlì, 1246 a Ravenna e 955 a Rimini. Mentre i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati a ieri erano 19.886: 3.831 a Cesena, 3.877 a Forlì, 6.453 a Ravenna e 5.725 a Rimini. Infine, sempre a ieri, le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale sono state 16.335 così suddivise: 5.638 nel territorio ravennate, 2.695 nel territorio forlivese, 2.984 nel territorio cesenate, 4.250 nel territorio riminese e 768 a residenti fuori Ausl.



< Articolo precedente Articolo successivo >