Un avamporto per far ormeggiare le navi da crociera: Rimini chiede sostegno alla regione

Attualità

Rimini

| 16:06 - 09 Aprile 2021

Porto di Rimini.



L'assessore all'ambiente Anna Montini ha incontrato questa mattina (venerdì 9 aprile) Alessio Mammi, assessore con delega all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. "Un'occasione per portare avanti le istanze della marineria di Rimini e di tutti gli operatori del Porto finalizzate alla promozione, riqualificazione e valorizzazione dei luoghi e delle infrastrutture portuali", spiega l'amministrazione comunale.



Al centro dell'incontro la realizzazione del Centro servizi per la pesca che possa ospitare servizi e valori per la marineria locale; il completamento dell'avamporto, che permetterebbe maggiore sicurezza per l'entrata in porto, l'ormeggio di navi di più grandi dimensioni e la riorganizzazione dello stazionamento in porto della flotta locale (che attualmente necessita di ormeggio in doppia fila lungo il porto canale). Sull'ormeggio di navi da crociera, si tratta di "un obiettivo-faro da raggiungere anche nella città di Rimini su cui si stanno investendo tante risorse per farne una destinazione anche legata alla sua cultura, arte e storia". Altri aspetti affrontati nell'incontro sono stati la necessità di riqualificazione dello scalo di alaggio per permettere i lavori di rimessaggio delle imbarcazioni da pesca - che per la marineria di Rimini sono circa 90 - in piena sicurezza e con moderne infrastrutture, e altre opere infrastrutturali e di riqualificazione dell'area portuale, che possano permettere una migliore organizzazione nelle aree di sbarco del pescato.



Da parte dell'amministrazione comunale è stato chiesto "un sostegno chiaro da parte della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle opere infrastrutturali che riguardano tutta l'area del Porto su cui, nel pieno centro della Città, coesistono diverse funzioni, dalla pesca al trasporto, dal diporto al valore ricreativo".