Visita generale Figliuolo in regione, sindaco Rimini: "Più dosi di vaccino e riaperture progressive"

Attualità

Rimini

| 15:50 - 09 Aprile 2021

Andrea Gnassi in collegamento con la giunta regionale e il Generale Figliuolo.

Anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi era collegato in videoconferenza con il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, con gli altri sindaci dei comuni capiluogo, con i presidenti di Provincia e con il Generale Figliuolo, in visita in regione per verificare l'andamento della campagna vaccinale. Nel suo intervento, il primo cittadino riminese ha chiesto che il tanto evocato "cambio di passo" sulla campagna vaccinale sia concretizzato. Più forniture di vaccino, e costanti. Vaccinare in primis anziani e persone fragili. Inoltre con la progressione delle vaccinazioni, evidenzia Gnassi, "devono altrettanto progressivamente essere programmate le riaperture". E' fondamentale per "dare fiato e fiducia a un'economia in gravissima difficoltà" e in particolar modo per i territori come la Romagna la cui economia si fonda sul turismo, "il comparto più colpito e devastato dagli effetti della pandemia".