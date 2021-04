Piscina Viserba, anche Croatti (m5s) chiede diversa collocazione

Attualità

Rimini

| 15:26 - 09 Aprile 2021

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti dice sì alla piscina olimpionica a Rimini Nord, ma chiede di ripensarne la collocazione, costruendola in una zona più spaziosa rispetto al parco don Tonino Bello, creando inoltre "una grande area parcheggi ove i turisti possano lasciare l’auto e scambiarla con bici, cargo bike, monopattini, golf car elettriche". Al contrario, evidenzia Croatti, "una piscina come quella prospettata nel progetto della Giunta, sacrificata anche come ubicazione, rappresenterebbe un impianto sostanzialmente di vicinato, certamente utile a colmare una evidente necessità della zona, ma priva di una visione di futuro e di sviluppo per tutta Rimini Nord".



Croatti evidenzia l'importanza del turismo sportivo, "un motore economico straordinario nella ripartenza post Covid" e la zona di Rimini Nord è perfetta "per ospitare contenitori sportivi di eccellenza". Per il senatore del Movimento Cinque Stelle, "ci sono occasioni che non possiamo assolutamente perdere e investimenti che possono, anzi devono, porsi l’obiettivo di sviluppare ambiziosi progetti di respiro internazionale, capaci di portare eventi in Riviera, attirare sponsor, creare sinergie con il vicino sistema fieristico e il polo universitario". Croatti valuta quindi positivamente il progetto, ma si unisce al coro di chi chiede una diversa collocazione.