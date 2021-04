Simona Ventura a Rimini: si gira un documentario per Real Time

Attualità

| 15:06 - 09 Aprile 2021

Simona Ventura e il sindaco Andrea Gnassi.



Sono iniziate oggi (venerdì 9 aprile) da Rimini le riprese di 'Discovering Simo', il programma tv di Real Time (canale 31 del gruppo Discovery) che quest'anno si dedicherà all'Emilia Romagna come non l'avete mai vista, scoperta e seguita insieme a Simona Ventura sulle orme delle sue vere passioni.



La troupe del docu reality - realizzato in collaborazione con l'ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia Romagna - torna a Rimini per raccontare ai telespettatori il volto della Rimini culturale e della bellezza, che si prepara verso l'arrivo dell'estate.



E' la Rimini di Fellini fra il cinema Fulgor, dove il maestro scoprì la settima arte vedendo il suo primo film Maciste all'inferno e Castel Sismondo, dove sorgerà il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini, un intervento al centro di una strategia più ampia di rinnovamento infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico che sta ridisegnando il futuro urbanistico della città e del suo centro storico. Ma è anche la Rimini dell'amore eterno di Paolo e Francesca, nell'anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, uno dei personaggi più iconici e famosi della "Divina Commedia" che porta il nome della città nel mondo. E poi la Rimini balneare, quella della spiaggia ampia e dorata e del nuovo lungomare più green e a misura d'uomo, con le isole wellness del parco del mare e il nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy.