Nasce il brand Misano Estate+: cinque albergatori insieme per valorizzare l'offerta turistica

Attualità

Misano Adriatico

| 07:37 - 10 Aprile 2021

Luca Dominici (al centro) e i cinque albergatori di Misano Estate+.

Si chiama Misano Estate +. E' un nuovo brand che riassume l'iniziativa imprenditoriale che coinvolge cinque strutture alberghiere di Misano coinvolte nello stesso progetto: Hotel Alba, Hotel Club, Hotel Onda Marina, Perla Residence e Hotel Riviera.

Misano Estate + sarà un contenitore ricco di iniziative mirate ai turisti ed in particolare punterà ad una vacanza dinamica, al turismo esperienziale valorizzando il territorio e coinvolgendo le tante realtà che operano con qualità. Si passa cioè da un pacchetto vacanza in cui il turista ha un ruolo da spettatore (passivo), ad una offerta turistica in cui l’ospite diventa attore (attivo) principale della stessa offerta. Già, perchè l’offerta turistica tende a trasformarsi sempre di più in una reale esperienza di vita (ed educativa), in grado di coinvolgere emotivamente, intellettualmente e fisicamente l’ospite.

Ai clienti verrà quindi offerto un programma settimanale che, insieme al classico soggiorno di spiaggia e sole, darà la possibilità di conoscere luoghi e culture della nostra terra. Misano Estate + sotto la guida di persone esperte nell'organizzazione di eventi, di viaggi ed escursioni farà vivere ai turisti momenti differenti ed indimenticabili sul nostro territorio senza trascurare le attività ludiceh per i bambini.

Gli stessi imprenditori scenderanno in campo e affiancheranno i loro ospiti in alcune delle esperienze di vacanza accompagnandoli personalmente. L’obiettivo è suscitare emozione, divertimento, lasciando negli ospiti un ricordo indelebile della vacanza a Misano.

Il coordinatore del progetto Misano Estate +, colui che curerà tutte le iniziative, è Luca Dominici, team leader, direttore tecnico turistico, riconosciuto per l’organizzazione e gestione dei viaggi di Gruppo. Personaggio dinamico e carismatico, seguirà direttamente tutte le fasi e gli sviluppi della nuova realtà. “In un momento difficile come questo è apprezzabile – spiega - che ci siano imprenditori che valorizzino il territorio, sia la Riviera sia l'entroterra e i suoi tesori”.