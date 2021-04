Coronavirus San Marino: undici nuovi casi, calano ricoveri nei reparti Covid

Attualità

San Marino

09 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 9 aprile 2021 (foto Simone Fiorani).

Calano i ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato San Marino, da 33 a 30, mentre rimangono dieci i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il 9,1% dei casi attivi è in ospedale, il 90,9%, 400 persone, è invece in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore refertati 147 tamponi che hanno fatto emergere 11 nuovi casi di contagio, mentre le guarigioni sono state 8.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni è di 15.673 dosi somministrate, 6652 le persone che hanno ricevuto due dosi. L'8 aprile sono stati somministrati 832 vaccini, 124 prime dosi e 708 richiami.