Attualità

Rimini

| 14:49 - 09 Aprile 2021

Alcune auto parcheggiate sul marciapiede.

Un nostro lettore segnala parcheggi “alternativi” di alcuni automobilisti. "Nessun controllo da parte della polizia municipale - dice - ogni giorno è così. Marciapiede impraticabile per i pedoni perché occupato dalle auto in sosta, costretti a camminare in mezzo la strada".