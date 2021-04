Stagione turistica al via il 2 giugno, dubbi da Rimini: "Un problema aprire così tardi"

Attualità

Rimini

| 14:35 - 09 Aprile 2021

Il ministro del turismo Garavaglia ha indicato il 2 giugno come data possibile di riapertura dell'industria turistica. L'assessore del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, che più volte aveva chiesto al governo pianificazione in vista delle riaperture, invita lo stesso esecutivo alla prudenza. A determinare le riaperture sono ovviamente i dati sui contagi e campagna vaccinale ed esporsi su una data (il 2 giugno) può creare "effetti e aspettative". Da una parte un'attesa di quasi due mesi, per gli operatori del turismo, può essere troppo lunga: se la situazione sanitaria lo dovesse consentire, si potrebbe "riaprire" prima di quella data. "Per la nostra Riviera, restare a serrande abbassate fino a inizio giugno sarebbe un enorme problema", rileva Sadegholvaad, invocando "cautela nella comunicazione" da parte del governo. Sadegholvaad respinge l'idea di vaccinare la popolazione di Sardegna, Sicilia e delle isole italiane per farne aree turistiche "Covid Free": "La ripresa del comparto turistico riguarda il Paese e non solo alcune aree", evidenzia, aggiungendo: "L'unica maniera di aiutare e supportare gli sforzi e la resistenza dell'industria turistica italiana è accelerare la campagna vaccinale complessiva. Prima gli anziani e le categorie fragili. Poi il resto. In tempi rapidi. Questa la maniera più corretta di affrontare la situazione".