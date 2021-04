Basket in carrozzina B, Riviera Basket ospita la forte Laumas Gioco Parma

Sport

Repubblica San Marino

| 14:20 - 09 Aprile 2021

Domenica 11 aprile alle 15:00 si torna finalmente sul parquet casalingo della palestra CARIM di via Cuneo 11 a Rimini per ospitare LAUMAS ELETTRONICA POL.GIOCO PARMA nella quinta giornata del Campionato Nazionale di serie B dopo aver saltato la trasferta livornese causa problemi logistici del club labronico (la gara si recupererà il 18 aprile prossimo)

Parma è un’avversaria di tutto rispetto che conosciamo molto bene, non imbattibile come negli anni precedenti ma sicuramente la migliore candidata a far compagnia a Firenze nella seconda fase di questa serie B e quindi non farà certamente sconti.

I ducali hanno già due vittorie in mano: la combattutissima prima contro Bologna e la facile scorribanda con i labronici prima di prendere l’adeguata batosta Fiorentina. I loro giocatori più importanti si chiamano Reggio e Fagioli, capaci di realizzare ricchi bottini ben oltre i 20 punti pro capite e saranno gli osservati speciali per la difesa riminese chiamata a mostrare i muscoli e blindare l’area.

I ragazzi di NTS Riviera Basket stanno tutti bene e, alla meno del tampone ufficiale di sabato prossimo, andranno in campo con la formazione tipo e la solita voglia di far bene. Sanno di potersela giocare se saranno attenti a chiudere gli avversari e conoscono bene il loro punto debole in fase offensiva dato dalla necessità assoluta di arrivare con lucidità al tiro ravvicinato. Gli schemi riminesi sono abbastanza efficaci e i biancazzurri arrivano con buona frequenza al ferro dove, purtroppo, troppi tiri aperti vanno fuori bersaglio.

Sarà fondamentale conseguire un punteggio importante in questa gara che si preannuncia bella e impegnativa e che, anche in questo caso, potranno sicuramente giocarsela alla pari, un successo avrà valenza doppia.

Si giocherà ancora a porte chiuse ed i tifosi potranno seguire NTS Riviera Basket nella consueta diretta sulla pagina Facebook Riviera Basket Rimini con il pregevole commento di Massimiliano Manduchi.