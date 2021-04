Cimitero di Ciola ancora chiuso al pubblico sabato 10 aprile

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 09 Aprile 2021

Cimitero di Ciola.

Il cimitero di Ciola, nel comune di Santarcangelo, resterà chiuso al pubblico anche nella giornata di domani (sabato 10 aprile) per consentire la conclusione dei lavori di rifacimento dei camminamenti. Il maltempo degli scorsi giorni, infatti, non ha consentito ad Anthea di terminare l’intervento nel termine previsto del 9 aprile.



Iniziati dopo le vacanze pasquali, i lavori consistono nella sistemazione dei marciapiedi interni con una pavimentazione in ghiaia lavata gettata in opera che assicura maggiore funzionalità e un’estetica più adatta al valore storico del cimitero.