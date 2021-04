Riccione: nuovo mercato alimentare a km zero sabato mattina a Fontanelle

Attualità

| 14:08 - 09 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Mercati agricoli, Riccione ne avrà uno tutto nuovo in piazza a Fontanelle (viale Sicilia), che si terrà al sabato mattina, mentre il mercato del martedì al Parco Cicchetti, sarà consolidamento con una nuova convenzione. L'istituzione del nuovo mercato agricolo di Fontanelle avverrà dopo l'approvazione in Giunta comunale, che seguirà il passaggio in Consiglio comunale, del nuovo regolamento per i mercati alimentari.



Convocati per mercoledì 14 aprile, i consiglieri saranno chiamati ad approvare le nuove regole per i cosiddetti mercati a km zero, prodotti agricoli e alimentari di produzione locale. In base al regolamento che definisce il mercato come "un'azione di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia", sono ammessi in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e le società in via prioritaria con aziende locali e comunque non oltre l’ambito provinciale.



L’ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla presentazione al Comune di Riccione della domanda di partecipazione, allegando la scheda descrittiva dell’azienda nonché delle produzioni aziendali relative ai beni posti in vendita nel mercato. Il regolamento inoltre stabilisce che una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria il Comune trasmette tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute al Comitato di coordinamento del mercato che, in base ai posteggi disponibili, stila una graduatoria seguendo i criteri fissati dal disciplinare stesso, utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato.



Una volta approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento sarà visionabile sul sito del comune di Riccione dagli interessati. L'istituzione della nuova area di mercato alle Fontanelle dovrà quindi essere approvata dalla Giunta e poi potranno iniziare l'invio delle domande. "Un nuovo mercato alle Fontanelle è stato un impegno dell'amministrazione e mio personale preso in campagna elettorale - ha detto il sindaco di Riccione Renata Tosi -. Ci sono riuscita, nonostante quest'anno per il commercio, all'aperto e non, sia stato davvero difficile. Però Fontanelle al sabato mattina, da questa primavera, potrà avere un nuovo punto d’incontro e di impulso per le attività commerciali del quartiere".



