Santarcangelo: Agostino Iacurci presenta il suo murale alla scuola Pascucci

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:06 - 09 Aprile 2021

Il murale di Agostino Iacurci.



Sarà inaugurato domani (sabato 10 aprile) con una diretta sulla pagina Facebook del Comune il nuovo murale realizzato da Agostino Iacurci alla scuola Pascucci.



L’artista presenterà la propria opera insieme alla sindaca Alice Parma, alla vice sindaca e assessora alla Cultura Pamela Fussi, alla dirigente scolastica del primo circolo didattico, Maria Luisa Romano, e a un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Parteciperanno inoltre all’inaugurazione i rappresentanti di Pop Up studio, che ha curato il progetto, e dell’azienda Ivas industrie vernici spa, sponsor tecnico dell’iniziativa.



Alla luce delle attuali disposizioni per il contenimento del Covid-19, l’inaugurazione si svolgerà in assenza di pubblico e sarà trasmessa a partire dalle ore 10,30 sulla pagina Facebook Comune di Santarcangelo di Romagna.