Nasce la Consulta dell bicicletta, Rimini verso la cultura della sostenibilità ambientale

Attualità

Rimini

| 13:49 - 09 Aprile 2021

A Rimini nasce la Consulta della bicicletta, l'organismo consultivo che andrà ad affiancare l'amministrazione comunale nella definizione delle scelte che riguardano la mobilità pedonale e ciclabile. Il via libera è arrivato ieri (giovedì 8 aprile) dal Consiglio Comunale, che con 16 voti favorevoli e 11 astenuti ha approvato l'istituzione dell'organismo e del regolamento che ne definisce funzioni, composizione e funzionamento. Tra gli obiettivi della consulta fornire all'amministrazione Comunale pareri e sostegno alla realizzazione di indirizzi ed interventi sulla mobilità sostenibile, sostenere politiche per l'utilizzo della bicicletta e mezzi alternativi all'auto, costituire un punto di riferimento nella partecipazione cittadina e nella pianificazione di progetti a tutela degli utenti deboli della strada e della vivibilità dello spazio pubblico. Con l'approvazione da parte del Consiglio, si apre adesso l'iter per la vera e propria costituzione dell'organismo, attraverso una call che servirà a raccogliere le adesioni e che porterà alla formalizzazione ufficiale della Consulta prevista per il mese di giugno.



L'amministrazione comunale evidenzia che la nascita dell'organismo "si inserisce nell'intenso programma di riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano all'insegna della rigenerazione urbana, della realizzazione di infrastrutture verdi, di progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile". Un piano che, evidenzia, "ha portato ad un incremento del 60% in nove anni dei percorsi ciclopedonali sul territorio comunale, con una rete che a fine 2021 arriverà a raggiungere una lunghezza di quasi 130 chilometri, oltre 50 km in più rispetto al 2011".



Sul fronte ciclabili è infatti in completamento entro la primavera la linea 1 sul lungomare sud e nord della città; sono in corso interventi importanti sulla linea 2, che connette Miramare e Viserba. È in corso la messa in sicurezza della ciclabile sulla via Flaminia (linea 3), proseguimento di via XX settembre, mentre è stata inaugurata dieci mesi fa la nuova ciclabile di via Coriano (linea 7 bis) che, tramite il sottopasso ciclopedonale di imminente realizzazione sulla SS16, consente di collegare il villaggio San Martino al centro storico di Rimini.