Omaggio al Giro d'Italia: a Cattolica si colora di rosa la fontana delle sirene

Cattolica

| 13:38 - 09 Aprile 2021

Fontana delle sirene illuminata di rosa per il Giro d'Italia.



Ieri (giovedì 8 aprile), a un mese dalla tappa di partenza, tutte le città che saranno attraversate dal Giro d'Italia hanno illuminato di rosa i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e i luoghi più caratteristici. A Cattolica si è illuminata di rosa la fontana delle sirene di piazza Primo Maggio.



Il Giro d'Italia, organizzato da RCS Sport, partirà l'8 maggio da Torino, per concludersi a Milano il 30 maggio. Torino e la Regione Piemonte tornano così ad ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa a 10 anni di distanza dall'ultima volta, e in occasione del 160° Anniversario dell'Unità d'Italia.



La Modena-Cattolica, quinta tappa, si correrà il 12 maggio. Si tratta di una tappa prettamente pianeggiante ed adatta ai velocisti. Lo sprint finale è previsto in Via Del Prete con la carovana rosa che attraverserà la città, lungo le vie Emilia-Romagna, Mazzini, Garibaldi, Nazario Sauro, Petrarca, Verdi, Lungomare Rasi-Spinelli e via Fiume. L'Acquario di Cattolica ospiterà il quartiertappa allestito per staff, giuria, addetti ai lavori, giornalisti e fotografi. La zona di Piazza I° Maggio e viale Bovio, invece, accoglierà il cosiddetto “Open Village”, un vero e proprio “villaggio rosa”. Uno spazio aperto al pubblico durante l’arco della giornata che ospiterà gli stand degli sponsor dell’evento sportivo.



Cattolica è già stata città di tappa in tre occasioni. Nel 1957 quando si corsero la Ferrara-Cattolica (quinta tappa del 21 maggio) e la Cattolica-Loreto (sesta tappa, 22 maggio). Nel 1958 con la San Benedetto del Tronto-Cattolica (tredicesima tappa del 31 maggio) ed esattamente quarantatré anni fa, nel 1978, quando il 12 maggio si corse da Prato a Cattolica ed il giorno seguente da Cattolica a Silvi Marina. Infine, la Regina è stata scelta per dei traguardi volanti intermedi come nel 1911, 1933, 1955.