Causa incidente e si allontana, identificato e denunciato per omissione di soccorso

| 13:35 - 09 Aprile 2021

Rilievi polizia Locale, foto di repertorio.

Nel corso dei controlli stradali del periodo pasquale, un 77enne italiano è stato denunciato per l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. I fatti sono avvenuti in via Tripoli: l'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, dopo aver causato un incidente, si è allontanato senza verificare lo stato di salute della controparte e senza lasciare i proprio dati personali. Identificato dopo una breve ricerca dagli uomini del reparto infortunistica, si è visto ritirare la patente di guida, con una denuncia per omissione di soccorso, a causa della fuga dall'incidente stradale, che ha causato danni fisici ad una persona.