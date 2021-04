Rimini, ubriachi si schiantano contro auto in sosta e muretto di un'abitazione

Cronaca

Rimini

| 13:15 - 09 Aprile 2021

Auto della Polizia Locale.

Un italiano di 27 anni e un 45enne di origini straniere sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale di Rimini, nel corso dei controlli nella settimana di Pasqua. Nei giorni del 5 e del 6 aprile, i due, al volante in stato di ebbrezza, hanno causato due incidenti stradali nei quali fortunatamente non ci sono stati altri coinvolti. Collisioni differenti ma accomunate dalla stessa dinamica in quanto entrambi i veicoli si sono schiantati - da soli - sul bordo strada, uno contro un veicolo in sosta in via Mantova e l'altro contro un manufatto di una abitazione in via Orsoleto.



Circostanze simili per le quali - a causa della perdita del controllo del veicolo e dallo stato psico-fisico dei conducenti, riscontrato dagli agenti - sono scattate immediatamente le procedure per eseguire i test con l'etilometro, da cui entrambi conducenti sono risultati positivi. Il primo infatti è risultato avere un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro, mentre è andata peggio al secondo che ha fatto registrare un valore superiore a 1,50 - ovvero 3 volte superiore a quello consentito. Per quest'ultimo, essendo anche proprietario del veicolo, è scattato anche il sequestro dell'autovettura ai fini della confisca, oltre alle sanzioni previste dall'art. 186 del Codice della Strada - notificate ad entrambi - e alle prescritte segnalazioni all'autorità giudiziaria per la guida in stato di ebrezza.