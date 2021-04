"Riaprire i locali da ballo, almeno quelli all'aperto": l'appello del sindacato

Attualità

Rimini

| 12:55 - 09 Aprile 2021

Foto di repertorio.



Il Silb Emilia Romagna, per voce del presidente Gianni Indino, chiede che si riaprano i locali da ballo, almeno quelli all'aperto. Soprattutto che si fissi una data certa per la ripartenza, per permettere di programmare l'estate. "Le discoteche sono aziende importanti e complesse, che non si riaprono riattivando semplicemente il contatore elettrico", spiega Indino, che evidenzia le criticità: la manutenzione da effettuare in locali chiusi da un anno, la necessità di programmare eventi e serate e di fare promozione, nonché la necessità di reperire il personale: " non sarà facile, perché molti lavoratori hanno giocoforza dovuto reinventarsi in altri settori, dai servizi all’agricoltura all’edilizia, per sopperire alla mancanza di lavoro e a sostegni inadeguati", evidenzia.



Indino accusa la politica di inerzia sul tema: "Di proposte ne abbiamo fatte tante, impegnandoci anche ad intensificare le regole rispetto ai protocolli di sicurezza già imposti, ma non abbiamo trovato risposte". Il Silb invita a una riflessione sull'importanza del comparto, "fondamentale per il turismo, a maggior ragione sul nostro territorio da sempre vocato al turismo giovanile, oltre che per la socialità e lo svago delle persone, già fortemente provate da questo anno di isolamento anche sul piano psicologico".Il Silb chiede un intervento dell'amministrazione regionale, affinché si faccia portavoce delle sue richieste, in un momento in cui i turisti di tutta Europa iniziano a prenotare la vacanza per l'estate: "Lasciare indietro questo settore, lasciarlo morire, sarebbe un delitto che pagherebbe l’intero territorio non solo quest’anno, ma anche in prospettiva futura”.