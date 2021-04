Covid: Emilia Romagna può tornare arancione, la decisione nelle prossime ore

Attualità

09 Aprile 2021

Oggi è il giorno del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute con la decisione sulla classificazione delle regioni, in base allo stato della pandemia. Secondo le indiscrezioni, la regione Emilia Romagna, dopo poco meno di un mese, dovrebbe tornare in arancione assieme a Piemonte, Lombardia, Friuli e Toscana. Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. La Provincia di Rimini, ricordiamo, dall'8 marzo è in zona rossa.