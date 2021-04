Gemellaggio tra Cattolica e Ardesio per idee e progetti di scambio tra sport e turismo

Turismo

Cattolica

| 11:37 - 09 Aprile 2021

L'assessore Nicoletta Olivieri e Simone Bonetti, Presidente di "Vivi Ardesio".

“Tra la Regina dell'Adriatico ed il comune bergamasco di Ardesio si intensificano progetti ed idee per la valorizzazione dei rispettivi territori”, ad annunciarlo è l’Assessore allo sport ed al turismo Nicoletta Olivieri. Un legame nato la scorsa estate con un primo contatto proprio tra la Olivieri e Simone Bonetti, Presidente di “Vivi Ardesio”. “In quell'occasione - spiega l'Assessore - dopo uno scambio di brochure e materiale promozionale la promessa di stringere i rapporti nell'ottica della collaborazione. E le prime occasioni arrivano nei prossimi mesi grazie alle attività sportive programmate”. Si punterà, quindi, a un progetto di collaborazione e di scambio, a più livelli, “attraverso la presenza di nostro materiale negli alberghi – aggiunge Simone Bonetti –, ma anche attraverso la partecipazione di nostri atleti ai loro eventi sportivi così come di atleti di Cattolica a quelli seriani e scalvini. Cattolica sarà anche ospite ad alcuni eventi ardesiani con lo scopo di consolidare i rapporti tra le due comunità che saranno anche protagoniste di una campagna pubblicitaria che sarà avviata a fine aprile”.

Già a maggio Vivi Ardesio e Promoserio saranno a Cattolica con uno stand promozionale durante la “Granfondo Squali Trek” che vedrà anche la partecipazione di alcuni atleti seriani iscritti alla gara che prevede un doppio percorso di 135 e 85 chilometri. Il 25 e 26 settembre vi sarà poi nuovo appuntamento a Cattolica con “OceanMan” un circuito internazionale di nuoto in acque aperte. Dall’1 al 3 ottobre il team seriano sarà nuovamente in riviera per “Sharkman”, una gara internazionale di triathlon. Viceversa, una delegazione di atleti cattolichini sarà ospite negli eventi sportivi nel bergamasco: il 2, 3, 4 luglio in occasione del “Raduno Ebike Presolana”, nel village allestito a Clusone sarà presente uno stand promozionale di Cattolica con la possibilità, per gli atleti cattolichini di partecipare al raduno ad un costo agevolato. Anche il 18 Luglio, con la Valseriana Marathon, vi sarà un’occasione per intensificare i rapporti.



“Recentemente si sono intensificati i rapporti di Vivi Ardesio con Cattolica – conclude Simone Bonetti – e per questo ringrazio l’assessore al turismo e vicesindaco di Cattolica, Nicoletta Olivieri, per la disponibilità. Per rendere più estesi e profondi questi rapporti di amicizia e collaborazione abbiamo deciso di coinvolgere Promoserio perché, con noi, possa intrecciare relazioni con la nota destinazione turistica per tutto il territorio di sua competenza”. Soddisfatto anche il presidente di Promoserio, Maurizio Forchini: “L’essere presenti alle manifestazioni di Cattolica ci offre l’opportunità di promuovere le nostre iniziative legate all’active estivo, specificatamente ai tour in ebike e alla manifestazione Presolana Ebike, che si terrà a luglio. Questo contatto con Cattolica ci permette anche di contattare tante persone interessate alle offerte di soggiorni invernali in Valle Seriana e di Scalve”.