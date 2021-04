Calcio RSM, sabato Folgore-San Giovanni e Fiorentino-Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 09:40 - 09 Aprile 2021

Il tempo per tirare il fiato sarà comunque poco perché sabato e domenica le squadre saranno già in campo per il 12° turno. Salita a ridosso del quarto posto, la Folgore tenterà di proseguire la propria corsa ed entrare nella fetta più nobile della graduatoria,ma sabato dovrà misurarsi con una delle rivali dirette, ovvero il sorprendente San Giovanni che accusa un punto di ritardo rispetto ai giallorossoneri ma ha anche una gara in più, alle spalle, rispetto a loro. Sempre in riferimento al programma degli anticipi, sarà tutto da seguire anche il confronto fra due squadre assolutamente galvanizzate dall’impegno infrasettimanale: Fiorentino e Murata, separate da un punto, saranno l’una di fronte in quello che si configura come una sorta di spareggio per continuare a figurare tra le candidate al quarto posto. Passando alla vetta, La Fiorita sarà chiamata a riscattare prontamente la prima sconfitta in un incrocio, quello con la Juvenes-Dogana, nel quale gli uomini di Berardi cercano anche il pass anticipato per i play-off.

Sull’altra sponda, centrata una corroborante vittoria, l’idea è quella di mettere ulteriore distanza di sicurezzarispetto alle attuali escluse dalla corsa per la post season. Dopo aver perso lo scontro ravvicinato con il Tre Fiori e aver visto pericolosamente assottigliarsi il margine dalla terza in classifica, la Libertas ha assoluta necessità di tornare ai tre punti. Di fronte, ci sarà un Domagnano in acuta crisi di risultati e di recente divenuto territorio di frontiera fra quelli che disputeranno la post season e quelli che si fermeranno dopo la 15° giornata. Il bisogno di tornare a vincere è assolutamente pressante per i Lupi,ancor di più in ragione del fatto che questi ultimi debbano ancora osservare il turno di riposo. Nella Libertas assente per squalifica Grassi.

Domenica a calamitare l’interesse generale sarà soprattutto la sfida tra il Pennarossa e il Tre Fiori, con il primo determinato ad allungare la striscia dorata e continuare a lottare per una posizione nelle Fab Four (lo stesso Tre Fiori non dista che tre punti) ed il secondo che, sorpassato il Tre Penne, ha il doppio imperativo di tenere dietro i biancoazzurri e seguitare a mettere pressione alla Libertas, ora decisamente a tiro di vittoria dopo il successo ottenuto nello scontro diretto di martedì. Del resto anche il Tre Penne, che ieri aveva la possibilità proprio di agganciare i granata, continua a credere nel secondo posto: gli uomini di Ceci sono chiamati a cancellare prontamente il passo falso con il San Giovanni; di fronte a loro, un Cosmos in caduta libera e aggrappato davvero alle ultimissime speranze. Infine, il rientrante Cailungo sfiderà la Virtus per tre punti vitali nell’economia della corsa play-off, mentre in casa neroverde l’imperativo è quello di cancellare subito il finale di gara con il Pennarossa e provare ancora a credere nella possibilità di rientrare nella corsa per il quarto posto, al momento distante quattro lunghezze. A riposo il Faetano.

San Marino RTV trasmetterà in diretta (sul canale RTV Sport e sulla pagina Facebook, oltre che sul sito web) Fiorentino-Murata e Cailungo-Virtus. Questo il programma della 12° giornata: