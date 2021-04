Volley A2 femminile, l'Omag a Roma sfida Acqua & Sapone

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:32 - 09 Aprile 2021

Sabato 10 aprile alle ore 17.00 andrà in scena al Palafonte di Roma la partita tra Acqua & Sapone Roma Volley Club e Omag Consolini Volley valevole per il terzo turno di ritorno del Pool Promozione. Si tratta della prima partita dopo lo stop forzato per le ragazze di coach Saja, che devono ritrovare ritmo gara e stimoli lasciati in sospeso dal successo per 3 a 2 contro Pinerolo per fronteggiare la capolista in cerca di punti importanti in chiave play-off.

Le biancoazzurre dovranno riprendere a muovere la classifica giocando la solida pallavolo in attacco e in difesa che le ha contraddistinte nelle ultime partite riuscendo ad impensierire squadre sulla carta più attrezzate ed alimentando sempre di più la fama di una formazione grintosa e coesa che non molla di fronte alle difficoltà, ma anzi, si motiva – un caso su tutti il primo set contro Pinerolo, vinto 32 a 30 dopo essere state in svantaggio 21 a 24.

Questo match, segna lo scontro con la ex tanto cara al pubblico marignanese: l’opposta Clara Decortes, che al momento sta trascinando Roma a suon di punti. La squadra capitolina, infatti, addirittura con una partita in meno, è in vetta alla classifica a -1 da Mondovì, forte del suo bottino che attualmente recita 17 vittorie e 5 sconfitte.

L’Acqua & Sapone Roma si presenta alla sfida dunque consapevole del suo valore, dopo un perentorio 3 a 0 contro Soverato e con la voglia di portarsi a casa punti per rimanere in testa al gruppo.

Spazio ora a Ilaria Bonvicini, che dopo la quarantena e il recente ritorno in palestra, ci racconta le impressioni sulla partita di sabato: “Sarà una partita impegnativa, noi veniamo da un periodo di inattività e stiamo ritrovando il ritmo gara, mentre Roma è una squadra molto attrezzata che ha ambizioni molto alte e combatterà fino alla fine per la promozione; è una formazione che fa dell’attacco il loro punto di forza ed ha nel suo roster sia giocatrici di grande esperienza che giovani atlete di grande talento - commenta - Sarà sicuramente una battaglia, così come lo sarà con tutte le altre squadre di questa Pool Promozione, ma noi avendo già raggiunto il nostro obiettivo affronteremo ogni partita in modo più spensierato e sono convinta che potremo giocarcela con tutte muovendo la classifica e classificandoci definitivamente come spina nel fianco delle squadre più attrezzate grazie al nostro punto di forza: muro-difesa. Giocando così possiamo divertirci, fare il nostro e perché no, toglierci anche delle belle soddisfazioni”.