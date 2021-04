Barriere non a norma, pericoli per gli automobilisti in via Trasversale Marecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:02 - 09 Aprile 2021

Ponte sul Fiume Marecchia.

Il ponte sul fiume Marecchia della Strada Provinciale Trasversale Marecchia necessita di essere messo in sicurezza. A segnalare la situazione Piero Ricci. Il ponte ha le strutture sulla parte viabile piuttosto datate "non sono più a norma di legge da oltre 30 anni e mai si è pensato di sostituirle con quelle che si trovano sui viadotti (due barriere a doppia onda), occorre sottolineare che il letto del fiume sottostante si trova a circa 30 metri e un volo di tale altezza non lascia scampo al povero automobilista" scrive Ricci. "questo ponte nei periodi invernali (vedi gelate) l’aria fredda che risale dall’acqua sottostante, crea un sottile strado di gelo sulla superficie stradale e una brusca frenata può portare a incidenti anche mortali con il volo nel sottostante fiume perché queste barriere non potranno mai reggere un urto di un auto, tantomeno di un autocarro." Ricci si rivolge agli amministratori locali e alle autorità per risolvere la situazione "senza attendere che alcune fatalità facciano mettere la pezza dopo, perché poi qualcuno ne dovrà rispondere di fronte alla giustizia per l’incuria nonostante vi siano state segnalazioni a riguardo."