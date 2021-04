Avvistato branco di cervi in Alta Valmarecchia

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 08:44 - 09 Aprile 2021

Nella zona di Sant'Agata Feltria sono stati avvistati diversi cervi.

Nei boschi e nei pascoli tra Sant'Agata Feltria e Casteldelci c'è grande ricchezza di fauna selvatica. A "censirli" il vicesindaco Franco Vicini: un migliaio di caprioli, circa 300 cinghiali, una cinquantina di coppie di falchi e sporadica presenza di aquile. Ma non sarebbero soli. Recentemente una dozzina di cervi ha fatto ingresso nella fauna locale, in una zona ben precisa che " sono stato pregato di non riferire, perchè, incredibile a dirsi, gli dà la caccia l'orribile categoria dei bracconieri (per i bellissimi "palchi" di corna di cui sono provvisti). Io non riesco a capacitarmi di come facciano questi manigoldi a farla franca. Spero che i Carabinieri Forestali riescano a proteggere questa fauna, così rara e preziosa." dice Vicini. "Restano i lupi purtroppo presenti un pò ovunque. Dico purtroppo" continua Vicini "e lo dico ben motivato: sono una disperazione per i nostri allevatori e uno dei principali motivi per cui tanti di loro hanno smesso perché non solo i "ristori" che ricevono sono insufficienti, ma la burocrazia e tutte le pratiche che debbono sbrigare sono tali da stroncare la proverbiale pazienza di Giobbe."

I lupi, come spesso purtroppo riportano le cronache, fanno danni molto seri. "Ho ascoltato più volte dagli allevatori racconti di rabbia e di dolore: troppa lo scempio e la sofferenza che questo animale infligge nei confronti delle proprie vittime." I dintorni di Sant'Agata Feltria e Casteldelci sono pieni di vita "un ambiente meraviglioso" conclude Vicini "sconosciuto persino a noi che abbiamo la fortuna di viverci."