Vaccini, sindaci di Coriano e San Leo premono per lo Sputnik

08:11 - 09 Aprile 2021

Immagine di repertorio.

"San Marino è davvero la terra della libertà, visto che sarà in grado di restituirla ai suoi abitanti". Il sindaco di Coriano Spinelli e quello di San Leo Bindi tornano a parlare della questione vaccini. I due primi cittadini avevano già scritto al presidente Bonaccini in merito alla distribuzione dei vaccini. In una nuova nota stampa "guardano" verso la vicina repubblica di San Marino che, con l'utilizzo dello Sputnik, ancora non autorizzato in Italia, è a buon punto con la campagna vaccinale.

"L’EMA si preoccupa di scoprire se i test clinici del vaccino russo Sputnik V abbiano violato gli standard etici e scientifici internazionali" scrivono i sindaci "Il via libera da Bruxelles allo Sputnik probabilmente slitterà addirittura a giugno. Fortunatamente anche in Italia un team dell’Università di Ferrara in collaborazione con San Marino e lo Spallanzani sta studiando l’efficacia dello Sputnik."

Nella nota viene anche citato l'esempio della Baviera che starebbe per firmare un "precontrato per ottenere un rifornimento" del vaccino russo.

E in Italia viene indicato il governatore della Campania De Luca che "ha annunciato di voler acquistare per proprio conto i vaccini, a partire dallo Sputnik".

E mentre si ragiona sulla possibilità dell'utilizzo del vaccino russo "il tempo passa e i tour operator organizzano viaggi all’estero verso località dove chiunque può andare a farsi somministrare qualunque vaccino, tantissimi imprenditori sono in ginocchio, il tema del lavoro è drammatico." scrivono Spinelli e Bindi.

"Il tempo delle attese deve finire" dicono "Confidiamo che lo straordinario successo della Repubblica di San Marino scateni un processo di osmosi e che a strettissimo giro arrivino anche in Italia le dosi necessarie di vaccini per accelerare la campagna vaccinale.

Tuttavia se ad un mese da oggi non sarà intervenuto né lo Stato né la Regione, non escludiamo l’approvazione di un provvedimento di urgenza per l’approvvigionamento dei vaccini, perché le nostre imprese devono poter riaprire il prima possibile.

Le chiusure potevano essere la soluzione nella fase emergenziale, ma ad oltre un anno dall’inizio della pandemia le chiusure - di scuole e imprese .- non solo non sono più una risposta, ma saranno senza dubbio la causa di un disastro annunciato."