Tennis, Bertuccioli è nei quarti in Kazakistan

| 18:40 - 08 Aprile 2021

Federico Bertuccioli.

La primavera fa sbocciare le qualità di Federico Bertuccioli, protagonista sulla scena internazionale. Dopo la finale nel doppio ottenuta meno di venti giorni fa nel torneo Itf Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra), l’allievo della Galimberti Tennis Academy sta dimostrando di essere in condizioni di forma smaglianti a Shymkent, in Kazakistan, dove partendo dalle qualificazioni è approdati ai quarti di finale del torneo Itf Men’s Future (15.000 dollari, terra).

Il giocatore pesarese, classe 1998, ha superato di slancio le qualificazioni, dove era testa di serie n.11, travolgendo all’esordio 6-1 6-1 il kazako Shingis Baiseyt, per poi ripetersi ai danni dell’uzbeko Ibrokhimjon Urinov (n.2), battuto 6-2 6-1. All’esordio nel main draw per il giocatore seguito dall’ex davisman azzurro e dal suo staff a Cattolica altra bella vittoria, stavolta sull’uzbeko Jurabek Karimov, testa di serie n.7, per 6-3 6-2 e negli ottavi capolavoro contro l’uzbeko Mark Tryakshin (qualificato), sconfitto 6-1 6-3.

Bertuccioli si giocherà ora un posto nelle semifinali con l’ucraino Eric Vanshelbolm, terzo favorito del seeding.

In doppio l’allievo della Galimberti Tennis Academy e Luca Tomasetto hanno sconfitto al primo turno Galfinger-Gibbens (Kaz-Gbr) per 6-1 3-6 10-4, poi nei quarti lo stop per 4-6 6-3 10-5 per mano di Liutarevich-Manafov (Blr-Ukr), coppia numero uno del tabellone.