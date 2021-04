Rimini Calcio, squalificato il difensore esterno Nigretti

Sport

Rimini

| 18:32 - 08 Aprile 2021

Giacomo Nigretti.

Per la trasferta di domenica contro il Corticella, fanalino di coda vittorioso nel recupero contro il Mezzolara per 4-2 maturato nel finale (secondo successo stagionale per la squadra emiliana), mancherà per squalifica il difensore esterno Giacomo Nigretti. Giovedì la squadra si è allenata a Rivazzurra. Da valutare le condizioni di Gomis.

IL PROGRAMMA

Rinviata Bagnolese-Ghiviborgo. In anticipo a sabato alle ore 15: Aglianese-Fiorenzuola, Prato-Real Forte Querceta, Pro Livorno-Lentigione.

MERCATO Il Real Forte Querceta comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Nicholas Ballani alla USD San Marco Avenza 1926.