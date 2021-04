Sparano fuochi d’artificio per "bravata" alle 5 di mattino, brusco risveglio a Riccione

Attualità

Riccione

| 14:19 - 08 Aprile 2021

Fuochi d'artificio.

Fuochi d’artificio fatti esplodere alle 5 del mattino: questo il brusco risveglio per alcuni riccionesi, residenti nei pressi della Chiesa degli Angeli Custodi. Di sicuro si è trattato di una bravata. Su Facebook c’è chi ha temuto che si trattasse addirittura di spari da arma da fuoco, venendo smentito e tranquillizzato da chi, affacciandosi alla finestra, li ha visti nitidamente, razzi luminosi fatti esplodere al cielo. C’è chi ironizza sui festeggiamenti della fine del coprifuoco, chi per l’esito della partita di calcio. Sta di fatto che gli spari sono stati percepiti nitidamente anche in paese. Episodio curioso e strambo, forse probabilmente“figlio” dello stress da pandemia.