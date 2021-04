Riccione: nuove sedute sul lungomare Goethe, una vera e propria oasi di relax

Attualità

Riccione

| 13:57 - 08 Aprile 2021

I lavori per la realizzazione delle panchine e il rendering con l'effetto finale.

Rush finale per i lavori sul lungomare Goethe dove questa mattina (giovedì 8 aprile) sono iniziati quelli per la seduta in cemento bianco alla piazza della Fontana, che è caratterizzata da un tunnel verde con una cascata silenziosa di acqua e panchine sottostanti. Una volta terminata la sistemazione degli arredi, le sedute, la fontana con l'acqua in cascata e l'ombra del verde, il lungomare Goethe sarà una vera e propria oasi di relax e di refrigerio dalla calura estiva. Si lavora velocemente anche sul tratto di lungomare Nord (Marano) per cui il settore Lavori Pubblici ha proceduto all'affidamento dell'incarico alla ditta specializzata per la creazione di due fontane (importo complessivo di 61 mila euro). Il progetto prevede la creazione di due specchi d'acqua, con fontane, attraversati da un camminamento pedonale. La piazza con le due fontanelle si chiamerà Piazza Oasi.



"Abbiamo confermato una linea pulita e lineare, un colore chiaro che fa estate e ben si unisce con la sistemazione del nuovo verde - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Non è ancora terminato, ma il colpo d'occhio è già molto scenografico ed elegante. Sono sicura che sarà un punto di attrazione eccezionale per i nostri turisti quest'estate".