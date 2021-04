Covid San Marino: più guariti che nuovi casi. Vaccinate finora 15mila persone

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:39 - 08 Aprile 2021

Nelle ultime 24 ore a San Marino si registrano 26 nuovi casi di Covid (8.93%) su 291 tamponi effettuati, 57 i guariti. I dati sono forniti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 33 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 23 si trovano nelle stanze di isolamento e 10 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono altri 2 pazienti negativizzati e altri 2 pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 7 aprile sono state effettuate 681 somministrazioni di vaccini, di cui 33 prime dosi e 648 richiami. Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino al termine della giornata di ieri è di 14.797 di cui 8.876 persone vaccinate con la prima dose e 5.921 con anche la seconda dose. Il 57,1% dei vaccinati sono femmine e il 42,9% sono maschi.