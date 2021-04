Abbonamento bus a costo ridotto per 52 studenti riminesi

Attualità

Rimini

| 12:08 - 08 Aprile 2021

Autobus di linea.

Riduzione del costo dell'abbonamento autobus per gli studenti riminesi appartenenti a famiglie con almeno tre minori a carico.

Con l’approvazione di tutti gli atti necessari - da parte del Settore Educazione - è stata ratificata in questi giorni la riduzione del costo dell’abbonamento al trasporto scolastico 2020/2021. Sono stati 52 in tutti gli studenti, fino a 14 anni d’età, a ottenere questo vantaggio economico che consentirà di avere una riduzione pari al 50% del costo dell’abbonamento al trasporto scolastico per l’anno in corso.

Il provvedimento, che stabilisce un minore costo a carico della famiglia sull’abbonamento, riguarda i soli alunni appartenenti a nuclei familiari - che hanno fatto domanda e che hanno l’indicatore ISEE di valore pari o inferiore a 25 mila euro. Il valore dimezzato dell’abbonamento verrà poi integrato e corrisposto dal Comune direttamente a Start Romagna S.p.A.

Il valore unitario del vantaggio economico, che è pari a 100 euro - genera un costo totale a carico del Comune di Rimini pari a € 5.200, in considerazione delle 52 istanze ammesse. Somma finanziata per le “spese per il trasporto studenti scuole dell’obbligo” prevista dal bilancio comunale.