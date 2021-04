Coinvolgere i cittadini nella salvaguardia della natura, nasce Sailing for blue life

Attualità

| 11:11 - 08 Aprile 2021

Moana60, barca a vela di 18 metri del progetto Sailing for blue life.

Dalla collaborazione tra la Fondazione Cetacea Onlus di Riccione e Moana60 Lab nasce "Sailing for blue life", un progetto di citizen science che coinvolgerà attivamente i turisti nella conservazione ambientale.

Sailing for blue life nasce unendo le competenze di associazioni con finalità diverse, ma con in comune l’attenzione e la cura per le persone e l’ambiente: Moana 60 Spirit of Sailing Asd e Aganoor Aps, entrambe associazioni che si occupano di vela solidale e che rappresentano il cuore pulsante di Moana60 Lab, Aics Sezione Ambiente Emilia Romagna, Aics Travel, Parole Diverse Aps e infine Fondazione Cetacea, Onlus con oltre trent'anni di esperienza nella conservazione di tartarughe e cetacei, educazione ambientale e ricerca.

Da maggio a settembre 2021 Moana60, barca a vela di 18 metri, percorrerà una rotta nel Mediterraneo (lungo le coste dell’Adriatico italiano, sloveno e croato, dello Ionio e di Sicilia, Malta e Tunisia) toccando tappe importanti dal punto di vista ambientale: Centri di Recupero Tartarughe Marine, Aree Marine Protette, Riserve Naturali.

In ogni tappa saranno organizzate attività di conservazione e ricerca, e importanti eventi in collaborazione con amministrazioni, associazioni e varie realtà locali, primo fra tutti il Sailing for blue life festival che si terrà a Rimini dal 3 all’8 giugno patrocinato dal Comune di Rimini, in corrispondenza della Giornata Mondiale degli Oceani, che includerà momenti di importante divulgazione scientifica dei progetti a bordo con attività ludico-ricreative per conoscere più da vicino il mare e i suoi abitanti.

Ma che cos’è la citizen science? Si tratta della raccolta di dati relativi al mondo naturale da parte dei cittadini che, coordinati da scienziati professionisti, contribuiscono attivamente alla ricerca scientifica

Le attività di citizen science a bordo del Moana60 saranno coordinate dalla resident biologist di Fondazione Cetacea Carlotta Santolini. Chiunque può partecipare prenotando la sua settimana a bordo al numero 3381287974. Sarà possibile anche svolgere il proprio tirocinio universitario e acquisire crediti formativi, previa convenzione fra Fondazione Cetacea e l’Università di appartenenza.