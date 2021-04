Rimini, al cinema Tiberio due proposte del regista riminese Andrea Magnani

Eventi

Rimini

| 10:53 - 08 Aprile 2021

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Due novità nel segno del regista e sceneggiatore riminese Andrea Magnani si aggiungono al già ricco catalogo della sala virtuale del Cinema Tiberio #Iorestoinsala, il circuito di cinema di qualità creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani. Il Cinema Tiberio non si ferma e continua a proporre titoli d’interesse, per un progetto volto a sostenere – legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al piccolo cinema di quartiere (come il Cinema Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.



Scritta da Andrea Magnani e diretta da Davide del Degan "Paradise – una nuova vita" è una commedia interpretata da Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno e Branko Zavrsan: Calogero, venditore di granite siciliano, testimone di un omicidio mafioso viene mandato in Friuli per il programma protezione testimoni. Lontano da tutti, sperduto tra la neve, costretto a vivere tra gente ospitale ma così diversa da lui, con granite che nessuno vuole comprare, separato dalla sua famiglia che non lo ho voluto seguire, Calogero si trova spaesato e ben presto si troverà a risolvere un nuovo problema per un inghippo burocratico tipicamente italiano…

"Easy – un viaggio facile facile" è invece l’esordio dietro alla macchina da presa di Magnani che ha scritto e diretto questo simpatico “road-movie” con al centro lo spaesato Isidoro, afflitto dalla depressione e dai chili di troppo, convinto dal fratello a mettersi in viaggio verso l’Ucraina per portare la bara con un operaio morto sul lavoro alla sua famiglia. Un viaggio apparentemente semplice che si trasformerà in una buffa odissea… Il film è interpretato da Nicola Nocella, Libero De Rienzo e Barbara Bouchet.



Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.