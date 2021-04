FOTO il film di Rimini - Sammaurese, brutta sconfitta per i biancorossi (0-2)

Sport

Rimini

| 21:03 - 07 Aprile 2021

Scotti battuto da Jassey (fotoservizio Venturi). In gallery il rigore di Manuzzi, due uscite di Scotti, il rigore reclamato da Vuthaj, un volo acrobatico del portiere della Sammaurese.



Dopo quattro risultati utili consecutivi, battuta d'arresto per il Rimini, superato 2-0 al Neri da una volitiva Sammaurese. Al 3' Bonandi affonda sulla fascia destra, entra in area e di sinistro serve Yassey, bravo a battere con il mancino Scotti. Il Rimini ci prova al 14' con Pari, ma il tiro da fuori area termina a lato. Un minuto dopo insidioso sinistro di Gurini che si spegne di poco sul fondo, alla sinistra di Scotti. Al 26' Simoncelli batte una punizione da posizione defilata cercando la porta, l'ex Vesi salva tutto deviando di testa in corner. L'occasione più ghiotta della partita del Rimini arriva al 36': su un lancio lungo Maniglio esce a valanga di pugno, ma la palla carambola su Casolla che si ritrova la porta libera. L'attaccante calcia, ma viene murato da un difensore. Nella ripresa, al 51', il Rimini reclama un rigore per spinta su Vuthaj, ma il penalty arriva nell'area biancorossa dieci minuti dopo: Manuzzi salta Pupeschi convergendo sul sinistro e viene atterrato da Valeriani. Dagli undici metri diciasettesimo sigillo stagionale per l'attaccante giallorosso. Il Rimini prova a reagire, ma in mezz'ora produce solo un gol annullato a Casolla, per fuorigioco, e due deboli colpi di testa dell'attaccante, bloccati entrambi da Maniglio.



Rimini - Sammaurese 0-2



RIMINI: (3-5-2) Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Nigretti (22' st. Arlotti), Lugnan (10' st. Pecci), Pari (22' st. Ricciardi), Simoncelli, Viti (10' st. Sambou) - Casolla, Vuthaj(36' st. Ambrosini)

In panchina: Adorni, Manfroni, Nanni, Bertoletti, Ricciardi, Pecci.

All. Mastronicola.

SAMMAURESE: (4-3-3): Maniglio - Gurini, Vesi, Gregorio, Nicoli (44' st. Lombardi) - Pasquini, Chiwisa, Scarponi (41' pt. Patrignani) - Bonandi, Manuzzi, Yassey.

In panchina: Ramenghi, Cianci, Migani, Della Vedova, Camara, Sabba, Rrasa.

All. Protti.



ARBITRO: Finzi di Foligno (Scifo - Scardino di Trento)

RETI: 3' pt. Yassey, 16' st. F. Manuzzi

AMMONITI: Nigretti, Pupeschi, Simoncelli

ESPULSI: nessuno.

NOTE: deposto un mazzo di fiori dal capitano Francesco Scotti sotto la Curva Est in memoria del tifoso del Rimini Mirco Gnassi, conosciuto come Pircher. Angoli: 5-3 Recupero: 1' pt., 4' st.