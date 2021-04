Rimini-Sammaurese 0-2, Mastronicola: 'La rete in avvio ha cambiato i piani. Commessi errori'

Sport

Rimini

| 19:52 - 07 Aprile 2021

Alessandro Mastronicola. In gallery: lo striscione per Mirco Gnassi, il tifoso scomparso (fotoservizio Venturini).

Si ferma la marcia del Rimini: dopo tre vittorie ed un pareggio arriva la sconfitta a domicilio nel recupero della 12esima giornata di andata. Uno 0-2 contro la Sammaurese che non ammette repliche e che spedisce la squadra di Protti a quota 33 alla pari di quella di Mastronicola che però ha tre gare da recuperare. Un grande passo indietro rispetto alle ultime uscite, tra l’altro davanti ad Andrea Maniero, il direttore sportivo candidato ad occupare la casella mancante nel club biancorosso, spettatore in tribuna assieme ad altri addetti ai lavori. Entro la fine del mese potrebbe esserci l’annuncio ufficiale dopo un faccia a faccia definitivo con la proprietà.Vedremo

La Sammaurese ha giocato una gara ordinata, ha mostrato organizzazione, idee, un canovaccio di gioco mentre il Rimini ha fatto molta confusione e peccato di lucidità commettendo molti errori.

IL TECNICO Alessandro Mastronicola commenta così il ko: “ Avevamo preparato la gara conoscendo bene le caratteristiche della Sammaurese, ma il gol dopo due minuti ha cambiato le carte in tavola. Le cose si sono complicate o forse ce le siamo complicate da soli – spiega il tecnico – Avevano il tempo, una volta incassato il colpo, di riordinare le idee e riorganizzarci, invece per 25 minuti siamo stati in balia degli avversari e abbiamo commesso errori su errori. Quando abbiamo acquistato lucidità, abbiamo fatto cose buone magari sbagliando l’ultimo passaggio. Ci sono state situazioni in cui potevamo fare meglio. Il gol del raddoppio? Non mi sarei mai aspettato di subirlo in quel modo, sapevamo che la Sammaurese era pericolosa in quelle situazioni e loro hanno sfruttato al meglio le loro qualità e noi invece no”.

E adesso?

“Le sconfitte come le vittorie ti insegnano sempre qualcosa. Dobbiamo cancellare subito questo ko e guardare alla prossima partita senza piangerci addosso perché ogni tre giorni si gioca. Dobbiamo analizzare gli errori e farne tesoro, la rabbia fine a se stessa non porta a nulla”.

Luca Valeriani: “La rete subita ci ha messo un po’ di frenesia, per cercare il pareggio da subito ci siamo scoperti sulle ripartenze, una delle qualità della Sammaurese, e abbiamo accettato spesso l’uno contro uno in campo aperto, che è un loro punto di forza. Ecco, dobbiamo migliorare nelle gestione dei momenti del match: c’era tutto il tempo per raddrizzarla. Abbiamo anche avuto occasioni per pareggiare o fare il 2-1 per poi cercare il 2-2 nel finale, ma oggi non siano stati bravi a trovare il gol: siamo arrivati al cross, parecchie volte abbiamo pescato l’ uomo sulla trequarti: tutte situazioni che andavano sfruttate meglio”.

L’episodio del rigore?

“Manuzzi stava rientrando al centro area, ero in copertura dietro a Pupeschi: non ho allungato la gamba, il contatto c’è stato mentre prendevo posizione”.

Stefano Ferri