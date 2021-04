Covid-19 e imprese: le best practice in vista della ripartenza

Attualità

| 08:13 - 15 Aprile 2021

La maggior parte dei professionisti e delle piccole e medie imprese hanno subito forti danni in seguito alla pandemia da Covid-19, specie a causa delle chiusure che hanno di conseguenza portato a più o meno significativi cali di fatturato. E mentre gli imprenditori aspettano con ansia i tanto attesi sostegni promessi dal Governo per tamponare le perdite di questo lungo periodo di “pausa” dalla normalità, una delle domande più frequenti è relativa alle migliori pratiche da adottare per tamponare le perdite.



Sotto questo punto di vista, è chiaro come molto dipenda dal tipo di attività e dalla possibilità di restare aperti e operare, come succede ad esempio con le aziende legate al mondo della ristorazione, che comunque continuano a lavorare con il delivery e la vendita da asporto. Non tutte le tipologie di imprese però hanno la possibilità di proseguire con le normali attività ed è soprattutto per chi è costretto a chiudere che diventa molto importante l’interazione con la clientela affezionata e potenziale.



Come fare? Sicuramente, un primo passo può essere quello di utilizzare in modo intelligente le piattaforme offerte dei social network, provando a coinvolgere il pubblico in qualche gioco o contest, o magari ideando campagne promozionali per la ripartenza. Per chi ha una clientela meno avvezza ai social, non vanno dimenticati i cari vecchi gadget: un esempio illuminante è la realizzazione di stampa calendari personalizzati, un modo garbato e non invasivo per entrare nelle case dei nostri clienti con un regalo sempre utile e apprezzato.