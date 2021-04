Covid San Marino: calano i ricoveri, 39 i nuovi casi

Attualità

| 15:44 - 07 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 7 aprile 2021.

Calano i ricoveri nell'ospedale di Stato San Marino. Nelle ultime 24 ore due ricoverati in meno in terapia intensiva (totale 10) e quattro in meno nei reparti Covid (totale 25). Il 7,4% dei casi attivi è in ospedale, il 92,6%, 437 persone, è invece in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore refertati 335 tamponi che hanno fatto emergere 39 nuovi casi di contagio, mentre le guarigioni sono state 78. Sul Titano, sono 4904 le persone contagiate da febbraio 2020, 85 i decessi e 4347 le guarigioni, oltre ai 472 casi attivi.