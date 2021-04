Superstizioni: tra credenze popolari e distorsioni cognitive

Attualità

15:33 - 07 Aprile 2021

Superstizioni.

"Buona fortuna” ad un giocatore? Una frase da non dire mai! Quasi ogni persona nega di essere superstiziosa, ma alla fine dei conti questa condizione fa parte della natura umana. Sono moltissimi i giocatori infatti, che credono proprio come le superstizioni abbiano un fortissimo impatto sui risultati, e in alcuni casi persino menzionare una parola apparentemente innocua viene considerato come un elemento porta sfortuna. Ma quali sono le più diffuse nel mondo del gioco? Scopriamolo insieme.



Gli oggetti portafortuna

Le superstizioni non hanno limiti, e sono presenti in ogni aspetto della nostra quotidianità, anche se molte di queste sono concentrate in maniera particolare nel mondo del gioco. Alcune di queste, per i pochi fortunati, è proprio il caso di dirlo, che realmente non ci credono, sono talmente bizzarre da strappare un sorriso. In realtà, quando alcuni soggetti arrivano a credere che determinate azioni, parole, o oggetti siano efficaci al 100%, potrebbe rappresentare una distorsione cognitiva tipica del giocatore patologico.

Ad ogni modo, come detto in alcuni casi le superstizioni riguardano gli oggetti. Tra i più ricorrenti troviamo il quadrifoglio, il gufo, e il ferro di cavallo. Spesso tali oggetti vengono proprio indossati dai giocatori prima di iniziare una qualsiasi partita. Alcune persone invece conservano una reliquia della propria famiglia, magari della defunta nonna, convinti che questa porterà loro fortuna. Il tutto appare ancora più paradossale però quando si tratta di giochi online.

Una slot machine ad esempio, si avvale di un rtp online, che altro non è che uno speciale algoritmo in grado di determinare le percentuali di vittoria del giocatore, quindi la casualità viene di fatto calcolata secondo un calcolo matematico. Ad ogni modo, ogni persona ha un suo oggetto speciale a cui attribuisce la fortuna in determinati eventi della vita. Che si tratti di un ciondolo, piuttosto che di un’immagine o un portachiavi, alla Dea Bendata non importa.

Azioni scaramantiche

Non solamente agli oggetti viene attribuito il potere di portare fortuna (o sfortuna, a seconda dei casi). Esistono anche una serie di azioni considerate scaramantiche, da fare o non fare per poter godere del favore della Dea Bendata. Ad esempio si dice che un giocatore non debba contare i soldi durante una partita, a meno di non volersi scontrare contro la “sfiga”. In questo caso non importa nemmeno se si stia vincendo o perdendo. Semplicemente i soldi non vanno contati.

Come anticipato inoltre, mai dire “buona fortuna” ad un giocatore. Anche due semplici parole di questo tipo vengono considerate come portatrici di malaugurio. Anche prestare soldi ad un altro giocatore rientra in quella serie di azioni che potrebbero causare la disfatta al gioco. Moltissime persone inoltre, credono che le donne possano portare più fortuna nel gioco, e questo soprattutto in quei momenti dove sono indisposte.

Giocare senza voglia dunque, con dolori, o distratta, secondo alcune credenze può portare fortuna ad una donna all’interno di una sala gioco. Alcune azioni scaramantiche sfociano quasi nell’esoterico. Molte persone ad esempio credono che prima di andare in un casinò, un bingo, o luoghi analoghi, si debbano accendere tutte le luci della propria abitazione. Il motivo è molto semplice. Con questa semplice azione si crede si possano espellere tutti gli spiriti maligni.

I numeri fortunati

Fin dall’antichità si calcolavano numeri fortunati e sfortunati. Moltissimi giocatori credono che la scelta del numero giusto possa rappresentare un elemento determinante ai fini della vincita. Ad esempio nel nostro Paese il numero 17 viene considerato un numero davvero sfortunato, mentre al contrario il numero 13 si pensa porti una grande fortuna. A meno che non si tratti di un venerdì. In altre Nazioni invece, ad esempio quelle anglosassoni, la situazione tra il 17 e il 13 è completamente speculare.