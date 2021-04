Coronavirus Rimini: secondo giorno con pochi casi, oggi 15. Otto decessi

Attualità

Rimini

| 15:33 - 07 Aprile 2021

Il bollettino di mercoledì 7 aprile 2021.



A Rimini comunicati 15 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 2,6% dei contagi regionali, di cui 13 sintomatici e 2 asintomatici. Cala a 29 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, otto i decessi comunicati: quattro donne di 80, 81, 88 e 91 anni; quattro uomini di 71, 81, 91 e 93 anni. Nei giorni dal 5 al 7 aprile, comunicati 238 nuovi casi di contagio, media 79,3 contagi al giorno.



In Regione 576 nuovi positivi su 31.860 e tasso di positività ai minimi (1,8%); 2415 i guariti e 57 nuovi decessi. Tornano a calare i ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 356 (-11 rispetto a ieri), 3.160 quelli negli altri reparti Covid (-44), rispettivamente lo 0,5% e il 4,6% del totale dei casi attivi. In isolamento domiciliare il 94,9% dei casi attivi (-1.896 casi attivi rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA* 22.057 a Piacenza (+59 rispetto a ieri, di cui 30 sintomatici), 24.073 a Parma (+60, di cui 33 sintomatici), 41.537 a Reggio Emilia (+57, di cui 38 sintomatici), 59.128 a Modena (+60, di cui 27 sintomatici), 74.557 a Bologna (+120, di cui 31 sintomatici), 11.803 casi a Imola (+25, di cui 10 sintomatici), 21.065 a Ferrara (+38, di cui 17 sintomatici), 27.111 a Ravenna (+34, di cui 11 sintomatici), 14.370 a Forlì (+50, di cui 34 sintomatici), 17.267 a Cesena (+58, di cui 35 sintomatici) e 32.785 a Rimini (+15, di cui 13 sintomatici).



*Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 19 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare